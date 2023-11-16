Украина впервые атаковала территорию России новым беспилотником. Что о нем известно?

Под Смоленском нашли ранее не применявшийся ВСУ дрон Columba со взрывчаткой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили испанские беспилотники при попытке атаковать объекты на территории России. Житель Смоленска нашел один БПЛА около принадлежащего ему земельного участка.

Речь идет об испанском беспилотнике типа Columba. Аппарат нес кумулятивный заряд КЗ-6 и около 1,2 килограмма взрывчатки С-4. Дроны Columba производит испанская компания Spaitech.

ВСУ пытаются улучшить западное вооружение

Согласно размещенным на сайте организации данным, дальность полета Columba составляет 120 километров. По информации из открытых источников, расстояние от Смоленска до границы Украины составляет более 270 километров.

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

ВСУ переделывают изначально разведывательные аппараты в ударные на одесском «НПП Спайтек», утверждает Telegram-канал Shot. На сайте указано еще несколько характеристик модифицированного дрона. БПЛА может работать максимум два часа, поднимаясь на высоту до 3 километров. При этом аппарат способен развить скорость от 60 до 110 километров в час.

Испания помогает Украине готовить военных

В начале ноября стало известно, что зенитно-артиллерийский полк испанской армии проводит новый курс обучения нескольких десятков украинских военнослужащих использованию и обслуживанию ракетного комплекса Hawk. Отмечается, что теоретико-практическое обучение осуществляется в Дос-Эрманасе (Севилья). В генштабе уточнили, что Hawk способен справиться как с самолетами, так и ракетами и беспилотными авиационными системами.

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Весной около 1,5 тысячи военнослужащих Вооруженных сил Украины успешно прошли обучение в Испании, заявила министр обороны королевства Маргарита Роблес. Сообщается, что программа включала в себя пять курсов, в том числе огневую подготовку, тактику боя в черте города и населенных пунктах, оказание первой помощи, а также саперное дело.

Как указали в министерстве, Роблес отметила «хороший прогресс в обучении украинского персонала на территории Испании». После завершения подготовки 1,5 тысячи украинцев можно ожидать досрочного достижения годовой цели по обучению солдат и офицеров ВСУ, сказала министр.