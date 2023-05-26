Подсчитано число обучившихся в Испании военнослужащих ВСУ

Министр обороны Испании: в стране прошли обучение около 1500 военнослужащих с Украины

Уже около 1,5 тысячи военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) успешно прошли обучение в Испании, заявила министр обороны королевства Маргарита Роблес, подводя итоги саммита НАТО в Рамштайне. Ее слова приводятся в официальном сообщении испанского оборонного ведомства.

Как указали в министерстве, Роблес отметила «хороший прогресс в обучении украинского персонала на территории Испании». После завершения подготовки 1,5 тысячи украинцев можно ожидать досрочного достижения годовой цели по обучению солдат и офицеров ВСУ, сказала министр.

Сообщается, что программа включала в себя пять курсов, в том числе огневую подготовку, тактику боя в черте города и населенных пунктах, оказание первой помощи, а также саперное дело.

Ранее Министерство обороны Великобритании заявило об окончании подготовки 14 тысяч солдат ВСУ. В ведомстве подчеркнули, что к концу 2023 года число обученных новобранцев достигнет 20 тысяч.