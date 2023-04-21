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18:48, 21 апреля 2023Мир

Великобритания отчиталась о подготовке 14 тысяч солдат ВСУ

Минобороны Великобритании: 14 тысяч солдат ВСУ прошли подготовку и вернулись на Украину

Фото: Peter Nicholls / Reuters

К настоящему времени 14 тысяч солдат прошли подготовку в Великобритании и вернулись на Украину для участия в боевых действиях. Об этом сообщило Министерство обороны королевства в заявлении, опубликованном на сайте.

«В общей сложности 14 000 украинских новобранцев в настоящее время вернулись из Великобритании для защиты своих домов, обученные и оснащенные для участия в боевых операциях», — говорится в заявлении. Уточняется, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) прошли подготовку по расчистке окопов, оказанию первой помощи на поле боя, тактике патрулирования и ведение боев в сельской местности.

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Семен Александров
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Великобритания отчиталась о подготовке 14 тысяч солдат ВСУ
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