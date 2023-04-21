Великобритания отчиталась о подготовке 14 тысяч солдат ВСУ

Минобороны Великобритании: 14 тысяч солдат ВСУ прошли подготовку и вернулись на Украину

К настоящему времени 14 тысяч солдат прошли подготовку в Великобритании и вернулись на Украину для участия в боевых действиях. Об этом сообщило Министерство обороны королевства в заявлении, опубликованном на сайте.

«В общей сложности 14 000 украинских новобранцев в настоящее время вернулись из Великобритании для защиты своих домов, обученные и оснащенные для участия в боевых операциях», — говорится в заявлении. Уточняется, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) прошли подготовку по расчистке окопов, оказанию первой помощи на поле боя, тактике патрулирования и ведение боев в сельской местности.