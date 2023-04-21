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16:12, 21 апреля 2023Мир

В Европе озвучили число подготовленных солдат ВСУ

Боррель: ЕС подготовил 16 тысяч солдат ВСУ и направил Киеву вооружения на 600 млн евро

Фото: Reuters

Евросоюз уже подготовил 16 тысяч солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое число озвучил глава евродипломатии Жозеп Боррель в своем Twitter.

«На заседании контактной группы по обороне Украины я предоставил уточненные данные о военной поддержке ЕС. Более 16 тысяч военных уже подготовлены, переданы боеприпасы и ракеты на сумму более 600 миллионов евро», — написал Боррель.

Ранее США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 325 миллионов долларов. Согласно указу президента Джо Байдена, сумма будет потрачена на оборонную продукцию, а также обучение украинских военных по его использованию.

В конце марта Пентагон подсчитал число бойцов ВСУ, прошедших подготовку в западных странах и самих Штатах. Речь идет о более чем 18 тысячах человек — из них 7 тысяч прошли тренировки в США, а 11 тысяч — в других странах.

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Алина Гончарова
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