США выделили Украине пакет военной помощи на 325 миллионов долларов

Байден подписал указ о выделении Украине пакета военной помощи на 325 миллионов долларов

США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 325 миллионов долларов. Об этом сообщается в указе американского президента Джо Байдена, опубликованном на официальном сайте Белого дома.

В документе отмечается, что выделенная сумма будет потрачена на оборонную продукцию, а также на обучение украинских военных по его использованию.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в новый пакет военной помощи США Украине «войдут боеприпасы для поставленных реактивных систем залпового огня HIMARS (...) и артиллерийские снаряды».