Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине

США анонсировали новый пакет военной помощи Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге, трансляция которого доступна на официальном сайте администрации американского президента.

«В него войдут боеприпасы для поставленных РСЗО HIMARS США и артиллерийские снаряды», — заявила представитель Белого дома, отметив, что очередной пакет военной помощи Киеву будет объявлен в среду 19 апреля.