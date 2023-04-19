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19:41, 19 апреля 2023Мир

США анонсировали новый пакет военной помощи Украине

Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

США анонсировали новый пакет военной помощи Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге, трансляция которого доступна на официальном сайте администрации американского президента.

«В него войдут боеприпасы для поставленных РСЗО HIMARS США и артиллерийские снаряды», — заявила представитель Белого дома, отметив, что очередной пакет военной помощи Киеву будет объявлен в среду 19 апреля.

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Глеб Бажуткин
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