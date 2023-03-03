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20:43, 3 марта 2023Мир

США выделили Украине новый пакет военной помощи

Госсекретарь США Блинкен рассказал о новом пакете помощи Украине на 400 миллионов долларов

Фото: Toby Melville / Reuters

США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 400 миллионов долларов. Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

Новый пакет включает боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и гаубиц, бронекомплекты для БМП Bradley и понтонные переправы.

Ранее США объявили о новом пакете военной помощи Украине в размере 2 миллиардов долларов. Уточняется, что в новый пакет поддержки войдут дополнительные боеприпасы для артиллерийских реактивных систем залпового огня HIMARS и ракетных систем лазерного наведения, снаряды для 155-миллиметровых артиллерийских установок, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) CyberLux K8, Switchblade 600, Altius-600 и Jump 20, оборудование для обнаружения беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы, а также средства для разминирования и коммуникационное оборудование.

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Виктория Кондратьева
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