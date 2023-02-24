Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:13, 24 февраля 2023Мир

Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине

США объявили о новом пакете помощи Украине на 2 миллиарда долларов

Фото: Ints Kalnins / Reuters

США объявили о новом пакете военной помощи Украине в размере 2 миллиардов долларов. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Пентагона в пятницу, 24 февраля.

«Этот пакет на общую сумму 2 миллиарда долларов предоставляется в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI)», — сказано в сообщении американского оборонного ведомства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
Названа дата отправки первых Leopard 2 из Польши на Украину
В Санкт-Петербурге 50-летний россиянин ранил сотрудника ОМОН
В Евросоюзе оценили план Китая по мирному урегулированию на Украине
Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине
Украина сократила импорт электроэнергии
В Warner Bros. анонсировали новые фильмы по вселенной «Властелина колец»
Лучший норвежский лыжник заявил об усталости от вопросов про россиян
Названы столичные районы с самыми дорогими квартирами в аренду
Губернатора приграничного региона России госпитализировали с отравлением
В Дании допустили поставку Украине истребителей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.