Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине

США объявили о новом пакете помощи Украине на 2 миллиарда долларов

США объявили о новом пакете военной помощи Украине в размере 2 миллиардов долларов. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Пентагона в пятницу, 24 февраля.

«Этот пакет на общую сумму 2 миллиарда долларов предоставляется в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI)», — сказано в сообщении американского оборонного ведомства.