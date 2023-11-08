В Испании начали обучать ВСУ применению ракетных комплексов Hawk
Зенитно-артиллерийский полк испанской армии проводит новый курс обучения нескольких десятков украинских военнослужащих использованию и обслуживанию ракетного комплекса Hawk, сообщил генштаб Испании на своем сайте.
Отмечается, что теоретико-практическое обучение осуществляется в Дос-Эрманасе (Севилья).
«С этой целью в состав команды инструкторов был отобран высококвалифицированный и опытный персонал полка. Благодаря им украинский персонал приобретет необходимые навыки и знания по эксплуатации зенитной системы Hawk посредством интенсивной программы обучения и подготовки», — сказано в сообщении.
В генштабе уточнили, что Hawk способен справиться как с самолетами, так и ракетами и беспилотными авиационными системами.
Ранее сообщалось, что пилоты Вооруженных сил Украины начали обучение полетам на истребителях F-16 на военно-воздушной базе в Аризоне.