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16:56, 8 ноября 2023Мир

В Испании начали обучать ВСУ применению ракетных комплексов Hawk

В генштабе Испании заявили о начале обучения ВСУ применению комплексов Hawk

Фото: Henk Blouw / Wikimedia

Зенитно-артиллерийский полк испанской армии проводит новый курс обучения нескольких десятков украинских военнослужащих использованию и обслуживанию ракетного комплекса Hawk, сообщил генштаб Испании на своем сайте.

Отмечается, что теоретико-практическое обучение осуществляется в Дос-Эрманасе (Севилья).

«С этой целью в состав команды инструкторов был отобран высококвалифицированный и опытный персонал полка. Благодаря им украинский персонал приобретет необходимые навыки и знания по эксплуатации зенитной системы Hawk посредством интенсивной программы обучения и подготовки», — сказано в сообщении.

В генштабе уточнили, что Hawk способен справиться как с самолетами, так и ракетами и беспилотными авиационными системами.

Ранее сообщалось, что пилоты Вооруженных сил Украины начали обучение полетам на истребителях F-16 на военно-воздушной базе в Аризоне.

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      Анастасия Яланская
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