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13:31, 16 ноября 2023Бывший СССР

Военный эксперт указал на ошибку ВСУ при атаке новым типом БПЛА

Военный эксперт Кнутов заявил об ошибке ВСУ при атаке с помощью БПЛА Columba

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Вооруженные силы Украины рассчитывали, что российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не заметят испанский беспилотник Columba из-за особенностей его характеристик. Данное предположение оказалось ошибочным. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

«Columba — это испанские беспилотники самолетного типа. К ним были подвешены кумулятивные заряды в два раза больше по мощности, чем обычно. Кроме того, там был 1,2 килограмма пластида. Это указывает на то, что Киев не отказывается от своих планов в отношении российского мирного населения», — сказал Кнутов.

Расчет Украины, по его мнению, был на то, что российские системы РЭБ не увидят беспилотник Columba из-за особенностей его характеристик.

«Он работает на других частотах, имеет другие характеристики, электронику. Но этот расчет оказался ошибочным», — заметил военный эксперт.

Ранее сообщалось, что ВСУ впервые применили испанские беспилотники при попытке атаковать объекты на территории России. Житель Смоленска нашел один БПЛА около принадлежащего ему земельного участка.

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