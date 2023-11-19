Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:31, 19 ноября 2023Россия

Стало известно о падении обломков дрона ВСУ на Горьковское шоссе

Shot: обломки сбитого дрона ВСУ упали на Горьковское шоссе, дорога перекрыта

Кадр: Mash

Обломки уничтоженного беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали на Горьковское шоссе в районе подмосковного поселка Монино. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Сейчас дорога перекрыта в обе стороны. Предварительно, люди не пострадали. По информации Telegram-канала Mash, обломок задел одну из машин.

Сервис «Яндекс Карты» показывает, что на Горьковском Шоссе в районе города Старая Купавна образовался затор автотранспорта.

Об уничтожении дрона ВСУ в Богородском городском округе ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Психологическая операция» Украинская разведка высказалась о побеге летчика ВСУ на истребителе в Россию

      Военный ВСУ заявил о вере командиров в бегство российских бойцов от вида Leopard

      Россия получит первый полк с новейшими МБР

      США начали разрабатывать план операции по освобождению заложников в Газе

      Момент уничтожения беспилотника в Подмосковье попал на видео

      На Украине заявили о наихудшем сценарии помощи со стороны союзников

      Эндокринолог назвала неочевидный признак серьезных проблем со здоровьем

      Число погибших военных ЦАХАЛ приблизилось к 400

      Стало известно о падении обломков дрона ВСУ на Горьковское шоссе

      В Берлине тысячи людей вышли на пропалестинскую акцию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости