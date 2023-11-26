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04:42, 26 ноября 2023Россия

Минобороны сообщило об уничтожении 11 беспилотников над территорией России

Минобороны: система ПВО уничтожила 11 беспилотников ВСУ над территорией России

Фото: Сергей Власов / Global Look Press

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены 11 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей. Об этом сообщило Министерство обороны России в Telegram-канале.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки нескольких беспилотников на российскую столицу в ночь на воскресенье, 26 ноября. БПЛА были сбиты в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе. Пострадавших и серьезных разрушений предварительно нет.

В ночь на 19 ноября Собянин сообщил, что система ПВО сбила летевший к Москве беспилотник. Инцидент произошел в Богородском городском округе. Предварительно, разрушений и пострадавших в результате падения обломков нет. Обломки беспилотника упали на Горьковское шоссе близ подмосковного поселка Монино.

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