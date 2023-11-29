Минобороны заявило об уничтожении беспилотника в Подмосковье

Минобороны: в Подольском горокруге Подмосковья система ПВО сбила беспилотник ВСУ

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник в Подмосковье. Об этом Минобороны России сообщило в Telegram-канале.

«29 ноября в 07.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа»,— отчитались в ведомстве.

Впоследствии мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отражении атаки беспилотника, который направлялся в сторону столицы. По его данным, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Сейчас на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

В ночь на 26 ноября системы ПВО также отразили атаку нескольких беспилотников на Москву. БПЛА были сбиты в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе. Пострадавших и серьезных разрушений не зафиксировали, уточнял Собянин. Тогда же, по информации Минобороны, средства ПВО всего сбили 11 дронов над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.