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06:46, 14 декабря 2023Россия

Средства ПВО сбили беспилотник в Калужской области

Калужский губернатор Шапша: средства ПВО сбили беспилотник в Сухиничском районе

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Средства ПВО в ночь на четверг, 14 декабря, сбили беспилотник в Сухиничском районе Калужской области. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале.

По информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет, добавил глава российского региона.

Ранее в ночь на четверг, 14 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении силами ПВО в Наро-Фоминске атаки беспилотника, летевшего на столицу. Позже он сообщил о пресечении еще одной попытки пролета беспилотника к Москве.

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      Марина Совина
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