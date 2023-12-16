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04:51, 16 декабря 2023Россия

Беспилотники ВСУ атаковали два района Курской области

Губернатор Старовойт: беспилотники ВСУ атаковали два района Курской области
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: David W Cerny / Reuters

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали два района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в селе Крупец Дмитриевского района зафиксировано три прилета. В результате атаки ВСУ, по предварительным данным, пострадали заборы, окна, крыши в восьми домах. Также удар был нанесен в районе железнодорожного вокзала города Дмитриева, там повреждена компрессорная станция.

В Железногорском районе беспилотники ВСУ повредили линию электропередачи, питающую один из объектов Михайловского горно-обогатительного комбината. На место происшествия выехали аварийные бригады.

Информации о пострадавших не сообщается.

Ранее российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за два часа уничтожили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Крымом.

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      Марина Совина
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