Беспилотники ВСУ атаковали два района Курской области
Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали два района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в селе Крупец Дмитриевского района зафиксировано три прилета. В результате атаки ВСУ, по предварительным данным, пострадали заборы, окна, крыши в восьми домах. Также удар был нанесен в районе железнодорожного вокзала города Дмитриева, там повреждена компрессорная станция.
В Железногорском районе беспилотники ВСУ повредили линию электропередачи, питающую один из объектов Михайловского горно-обогатительного комбината. На место происшествия выехали аварийные бригады.
Информации о пострадавших не сообщается.
Ранее российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за два часа уничтожили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Крымом.