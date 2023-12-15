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22:58, 15 декабря 2023Россия

Минобороны сообщило об уничтожении 26 украинских беспилотников над Крымом

Минобороны России сообщи об уничтожении 26 украинских БПЛА над Крымом за 2 часа
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за два часа уничтожили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Крымом. Об этом заявило Минобороны России в Telegram-канале.

Уточняется, что попытки атаки дронов были совершены в период с 20:30 по московскому времени до 22:30.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе системы ПВО над морем. По предварительной информации, был сбит беспилотник.

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      Марина Совина
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