Минобороны сообщило об уничтожении 26 украинских беспилотников над Крымом

Минобороны России сообщи об уничтожении 26 украинских БПЛА над Крымом за 2 часа

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за два часа уничтожили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Крымом. Об этом заявило Минобороны России в Telegram-канале.

Уточняется, что попытки атаки дронов были совершены в период с 20:30 по московскому времени до 22:30.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе системы ПВО над морем. По предварительной информации, был сбит беспилотник.