При атаке беспилотников в Орловской области пострадали три человека

Орловский губернатор Клычков: при атаке беспилотников пострадали три человека

При атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Орловской области пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор российского региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

«В ходе атаки вражеских БПЛА на объекты топливно-энергетического комплекса Орловской области пострадали трое человек, получившие вред здоровью средней тяжести», — пояснил он.

По словам главы области, пострадавшим оказывается необходимая помощь. Двое от госпитализации отказались, добавил он.

До этого 9 января появилась информация, что дрон-камикадзе атаковал нефтебазу в Орле. Позднее очевидцы сообщили о втором летящем в сторону Орла беспилотнике. 30 декабря в Орловской области также сбили беспилотные летательные аппараты. Затем Клычков подтвердил факт падения двух беспилотных летательных аппаратов на объект топливно-энергетического комплекса.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.