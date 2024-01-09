Власти сообщили о падении третьего беспилотника в Орловской области

Орловский губернатор Клычков: третий БПЛА упал в районе поселка Малая Саханка

Третий беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал в районе поселка Малая Саханка Орловской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

По данным властей, дрон рухнул на нежилой объект. По словам Клычкова, в результате инцидента никто из мирных граждан не пострадал.

На месте происшествия начали работать оперативные службы, подчеркнул губернатор Орловской области. Других подробностей об атаке губернатор в посте не привел.

9 января стало известно, что три человека пострадали после атак дронов-камикадзе на нефтебазу в Орле.

Клычков разъяснил, что пострадавшим оказывается необходимая помощь. Двое от госпитализации отказались, добавил глава региона.

В декабре 2023 года в Орловской области также сбивали беспилотные летательные аппараты.