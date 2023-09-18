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13:33, 18 сентября 2023Россия

Дрон рухнул возле нефтебазы в Рязани

Shot: украинский беспилотник рухнул возле нефтебазы в Рязани

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Украинский беспилотник самолетного типа рухнул возле нефтебазы в Рязани. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, дрон залетел на территорию Рязани в пять утра 17 сентября. Его целью могла быть российская нефтебаза. В результате беспилотник подавили средствами радиоэлектронной борьбы и попытка атаки была сорвана.

Как сообщил канал, лишившийся связи дрон упал и разбился, но не взорвался. Пострадавших и разрушений нет. Власти информацию о произошедшем не комментировали.

Накануне беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) также был сбит над Крымом. Его обломки упали на ферму, расположенную на Северной стороне Севастополя. Информация о повреждениях и пострадавших не поступала.

Кроме того, 17 сентября беспилотник ВСУ был перехвачен над Воронежской областью. В Минобороны заявили, что дрон пытался атаковать объекты на российской территории.

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    Константин Лысяков
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