Обломки сбитого над Крымом дрона упали на ферму

Развожаев: обломки сбитого над Крымом дрона упали на ферму в Севастополе

Обломки дрона, сбитого над Крымом вечером 17 сентября, упали на ферму, расположенную на Северной стороне Севастополя. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Никто не пострадал. Никаких повреждений объектов не зафиксировано. Все силы и службы продолжают находиться в состоянии боевой готовности», — написал Развожаев. Падение обломков БПЛА определила спасательная служба.