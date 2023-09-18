Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:12, 18 сентября 2023Россия

Обломки сбитого над Крымом дрона упали на ферму

Развожаев: обломки сбитого над Крымом дрона упали на ферму в Севастополе

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Обломки дрона, сбитого над Крымом вечером 17 сентября, упали на ферму, расположенную на Северной стороне Севастополя. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Никто не пострадал. Никаких повреждений объектов не зафиксировано. Все силы и службы продолжают находиться в состоянии боевой готовности», — написал Развожаев. Падение обломков БПЛА определила спасательная служба.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Синицына
    Обсудить
    Последние новости

    Байден захотел внести изменения в СБ ООН

    Обломки сбитого над Крымом дрона упали на ферму

    Конгрессвумен объяснила причины вовлечения США в прокси-войну с Россией

    55-летняя ведущая снялась в рекламе в нижнем белье

    Гигантский белый гриб нашли жители Подмосковья

    Украине предсказали безоговорочную капитуляцию

    В США во время воздушной гонки столкнулись два самолета

    В Белом доме объяснили опасность эскалации конфликта на Украине

    Торговый оборот России и США обновил антирекорд

    Поход россиянки за продуктами разъярил поляков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости