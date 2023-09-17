Два беспилотника ВСУ сбили на юго-западе Крыма

Минобороны России: над юго-западной частью Крыма сбиты два беспилотника ВСУ

Над юго-западной частью Крыма сбиты два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны России.

«17 сентября около 20:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в министерстве.

Позднее в ведомстве подчеркнули, что средства противовоздушной обороны также сбили беспилотник над Белгородской областью.

17 сентября в Тульской области упал беспилотный летательный аппарат на территорию «Логистического центра №1» в Узловском районе. Следственные органы проводят проверку для установления обстоятельств произошедшего. В результате инцидента никто не пострадал, инфраструктура не получила значительных повреждений.

