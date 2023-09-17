Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:49, 17 сентября 2023Россия

Два беспилотника ВСУ сбили на юго-западе Крыма

Минобороны России: над юго-западной частью Крыма сбиты два беспилотника ВСУ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Над юго-западной частью Крыма сбиты два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны России.

«17 сентября около 20:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в министерстве.

Позднее в ведомстве подчеркнули, что средства противовоздушной обороны также сбили беспилотник над Белгородской областью.

17 сентября в Тульской области упал беспилотный летательный аппарат на территорию «Логистического центра №1» в Узловском районе. Следственные органы проводят проверку для установления обстоятельств произошедшего. В результате инцидента никто не пострадал, инфраструктура не получила значительных повреждений.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Обвиненный Украиной в сдаче Херсона экс-губернатор Геннадий Лагута покончил с собой. Кто его критиковал?

    В США заявили об интересе Китая к восстановлению военных контактов

    Францию призвали прекратить финансирование Украины

    Костомаров раскрыл подробности измены своей первой жене

    Balenciaga обругали в сети за продажу резиновых сапог за 105 тысяч рублей

    «Локомотив» проиграл «Оренбургу» в матче РПЛ

    На территории российского предприятия упал снаряд ВСУ

    В Госдуме рассказали об упущенной возможности избежать конфликта на Украине

    Рогозину подыскали новую официальную должность

    Перечислены главные сходства России и Индии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости