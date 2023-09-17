В российском регионе упал беспилотник

Власти сообщили о падении беспилотника в Тульской области, пострадавших нет

В Тульской области упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на территорию «Логистического центра №1» в Узловском районе. Об этом сообщается на сайте Министерства по региональной безопасности.

В настоящее время на месте падения дрона работают экстренные службы. Следственные органы проводят проверку для установления обстоятельств произошедшего. В результате инцидента никто не пострадал, инфраструктура не получила значительных повреждений.

14 сентября местные власти сообщили, что в Тепло-Огаревском районе области был найден взрывоопасный предмет. Специалисты приняли решение ликвидировать его с помощью подрыва. Для этого жителей близлежащих территорий временно переместили на безопасное расстояние.