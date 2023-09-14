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09:48, 14 сентября 2023Россия

В Тульской области нашли взрывоопасный предмет

В Тепло-Огаревском районе Тульской области нашли взрывоопасный предмет

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Тепло-Огаревском районе Тульской области нашли взрывоопасный предмет. Об этом сообщается на сайте министерства по региональной безопасности области.

«На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы региона. Организован комплекс мероприятий по обеспечению безопасности. Непосредственной угрозы для жителей и инфраструктуры нет», — говорится в сообщении властей. Там не уточняется, какой конкретно нашли взрывоопасный предмет.

Специалисты приняли решение ликвидировать взрывоопасный предмет с помощью подрыва. Для этого жителей близлежащих территорий временно переместят на более безопасное расстояние.

Ранее в Киреевском районе Тульской области сбили два беспилотника. Никто не пострадал, сведений о разрушениях в экстренные службы не поступало.

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    Анастасия Шейкина
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