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10:27, 29 августа 2023Россия

Появились подробности о сбитых над Тульской областью беспилотниках

РИА Новости: сбитые в Тульской области беспилотники упали в Киреевском районе

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Беспилотники, которые системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Тульской области, упали в Киреевском районе региона. Такие подробности появились у источника РИА Новости в экстренных службах.

«В 03.49 поступила информация о падении сбитого ПВО ударного беспилотника возле населенного пункта Темерово. В 04.30 в районе населенных пунктов Гамово и Темерово был сбит второй БПЛА», — уточнил собеседник агентства.

По его данным, никто не пострадал, сведений о разрушениях в экстренные службы не поступало.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Тульскую область в ночь на вторник, 28 августа. Тогда в Минобороны отчитались об уничтожении дронов системами ПВО над российским регионом и сообщили о предотвращении атаки.

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    Анастасия Шейкина
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