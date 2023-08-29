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05:58, 29 августа 2023Россия

Минобороны сообщило о пресечении очередной попытки атаки беспилотников

МО РФ: системы ПВО уничтожили два беспилотника над Тульской областью
СюжетРабота систем ПВО:

Министерство обороны России сообщило о пресечении очередной попытки атаки беспилотников по территории страны.

«Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что дроны были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Тульской областью.

Вечером 28 августа, в районе 21:00 по московскому времени беспилотник был сбит дежурными средствами ПВО над Белгородской областью. Около 23:00 еще один дрон уничтожили над территорией этого российского региона, сообщали в оборонном ведомстве.

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    Марина Совина
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