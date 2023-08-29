Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:23, 29 августа 2023Россия

Минобороны сообщило о втором сбитом над Белгородской областью беспилотнике

МО РФ сообщило об уничтожении БПЛА средствами ПВО над Белгородской областью

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Второй беспилотник был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«28 августа около 23:00 по московскому времени пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

Первый беспилотник был сбит дежурными средствами ПВО 28 августа в районе 21:00 по московскому времени. В Минобороны сообщили о пресечении очередной попытки совершения террористической атаки дроном самолетного типа по объектам на территории России.

До этого в ведомстве заявили, что два истребителя из состава российских дежурных сил противовоздушной обороны пресекли разведку двумя беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) США — MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk — в районе Крымского полуострова.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Экономику Китая ждут проблемы. Почему эпоха быстрого роста подошла к концу и что это значит для России?

    Минобороны сообщило о втором сбитом над Белгородской областью беспилотнике

    Назван главный принцип выбора цветов для дома

    В Госдуме сообщили о попытках ВСУ вербовать детей

    Крымский мост на обложке учебника истории появился по инициативе Путина

    Объявление школьника в подъезде подмосковной многоэтажки умилило россиян

    Депутаты Госдумы попросили объяснить отсутствие Пушкина в ЕГЭ по литературе

    СПЧ обратился в МИД с просьбой защитить избитых в Киргизии россиян

    Забросавшего яйцами посольство России в Таллине журналиста Бабченко оштрафовали

    Шольц и Макрон поразились реакции Путина на санкции. Что западные лидеры говорят о беседах с президентом России?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости