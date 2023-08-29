Минобороны сообщило о втором сбитом над Белгородской областью беспилотнике

МО РФ сообщило об уничтожении БПЛА средствами ПВО над Белгородской областью

Второй беспилотник был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«28 августа около 23:00 по московскому времени пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

Первый беспилотник был сбит дежурными средствами ПВО 28 августа в районе 21:00 по московскому времени. В Минобороны сообщили о пресечении очередной попытки совершения террористической атаки дроном самолетного типа по объектам на территории России.

До этого в ведомстве заявили, что два истребителя из состава российских дежурных сил противовоздушной обороны пресекли разведку двумя беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) США — MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk — в районе Крымского полуострова.

