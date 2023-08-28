Минобороны сообщило о пресечении попытки атаки беспилотника по России

Минобороны сообщило о пресечении попытки атаки БПЛА по РФ, дрон сбит силами ПВО

Министерство обороны России сообщило о пресечении очередной попытки атаки беспилотным летательным аппаратом по территории страны.

«Сегодня в районе 21:00 по московскому времени пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

Дрон был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Белгородской области.

Ранее в Минобороны сообщили, что два истребителя из состава российских дежурных сил противовоздушной обороны пресекли разведку двумя беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) США — MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk — в районе Крымского полуострова.

