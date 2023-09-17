Минобороны сообщило об уничтожении еще четырех дронов над Крымом

Минобороны заявило, что ПВО уничтожили еще четыре украинских дрона над Крымом

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Крымом еще четыре украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщило Минобороны России.

Уточняется, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались совершить террористическую атаку при помощи дронов самолетного типа. Беспилотники были сбиты в промежуток с 01:45 по 02:20 мск над северо-западным и восточным побережьями полуострова.

Ранее в российском военном ведомстве сообщали, что у западного побережья Крыма ПВО сбила два украинских беспилотника. Попытка атаки была совершена около 1:15 по московскому времени.

