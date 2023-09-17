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02:46, 17 сентября 2023Россия

Минобороны сообщило об уничтожении еще четырех дронов над Крымом

Минобороны заявило, что ПВО уничтожили еще четыре украинских дрона над Крымом
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Крымом еще четыре украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщило Минобороны России.

Уточняется, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались совершить террористическую атаку при помощи дронов самолетного типа. Беспилотники были сбиты в промежуток с 01:45 по 02:20 мск над северо-западным и восточным побережьями полуострова.

Ранее в российском военном ведомстве сообщали, что у западного побережья Крыма ПВО сбила два украинских беспилотника. Попытка атаки была совершена около 1:15 по московскому времени.

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    Марина Совина
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