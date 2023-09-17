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12:05, 17 сентября 2023Россия

Минобороны отчиталось о перехвате беспилотника над Воронежской областью

Минобороны: украинский БПЛА перехвачен над территорией Воронежской области

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытался атаковать российскую территорию. Об этом журналистам рассказали в Минобороны России.

По данным военного ведомства, утром 17 сентября беспилотник самолетного типа был перехвачен над территорией Воронежской области. В Минобороны предполагают, что украинский БПЛА попытался совершить атаку по объектам на территории России. Какие именно были цели у беспилотника, ведомство не уточняет.

17 сентября в другом российском регионе — в Тульской областиупал беспилотный летательный аппарат на территорию «Логистического центра №1» в Узловском районе. Следственные органы проводят проверку для установления обстоятельств произошедшего. В результате инцидента никто не пострадал, инфраструктура не получила значительных повреждений.

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    Варвара Кошечкина
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