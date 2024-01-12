Минобороны показало самую тяжелую бомбу с УМПК

Минобороны России показало планирующую бомбу ФАБ-1500 с УМПК

Министерство обороны России показало бомбу ФАБ-1500 М54 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК), который превращает свободнопадающие авиабомбы в высокоточные боеприпасы. Эта бомба стала самой тяжелой в линейке боеприпасов с УМПК. Соответствующий ролик опубликовали в Telegram-канале ведомства.

На записи, демонстрирующей проверку министром обороны России Сергеем Шойгу выполнения гособоронзаказа на предприятии Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области, видны боеприпасы в производственном помещении.

В частности, Минобороны показало авиабомбу ФАБ-1500 М54. Помимо модуля УМПК с крыльями и оперением, боеприпас получил носовой обтекатель, улучшающий аэродинамические качества ФАБ-1500. Бомба, которая весит 1550 килограммов, содержит 675 килограммов взрывчатого вещества.

В декабре генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что в России работают над усовершенствованным вариантом УМПК, который увеличит дальность применения умных бомб.

В ноябре издание Newsweek писало, что российские авиабомбы ФАБ-1500 с УМПК станут угрозой для систем противовоздушной обороны Киева.