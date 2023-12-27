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19:32, 27 декабря 2023Наука и техника

В России увеличат дальность применения умных бомб

Глава «Ростеха»: ведутся работы по увеличению дальности применения бомб с УМПК

Фото: Пресс-служба ПАО "ОАК" / ТАСС

В России работают над усовершенствованным вариантом универсального модуля планирования и коррекции (УМПК), который увеличит дальность применения умных бомб. Об этом генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что УМПК, превращающий свободнопадающие бомбы в управляемые высокоточные боеприпасы, уже «наделали шума». Фронтовые бомбардировщики Су-34 регулярно применяют бомбы с УМПК в зоне проведения специальной военной операции, поражая военные объекты противника.

«Ведутся работы по усовершенствованному варианту модулей, который позволит значительно увеличить дальность применения авиабомб», — сказал глава «Ростеха».

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По его словам, эффективность УМПК высокая. При этом модули планирования и сами бомбы значительно дешевле управляемых боеприпасов сравнимого класса. Чемезов добавил, что с помощью УМПК уничтожили уже «сотни украинских военных целей».

Ранее в декабре в Минобороны России сообщили, что применение авиабомб с УМПК позволяет самолетам наносить удары, находясь за пределами зоны противовоздушной обороны противника.

В ноябре издание Newsweek назвало авиабомбы ФАБ-1500 с УМПК угрозой для украинских систем ПВО. Новый боеприпас может разрушать бункеры.

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      Даниил Иринин
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