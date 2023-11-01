В США назвали российские бомбы угрозой для ПВО Киева

Newsweek: российские бомбы ФАБ-1500 с УМПК станут угрозой для ПВО Киева

Российские авиабомбы ФАБ-1500 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) станут угрозой для систем противовоздушной обороны (ПВО) Киева. Особенности боеприпаса назвали в публикации американского издания Newsweek.

В материале отметили, что российские войска развернули в зоне проведения специальной военной операции (СВО) новые управляемые планирующие бомбы, которые «могут усилить давление на украинскую противовоздушную оборону».

Как пишет издание, боеприпас весом 1550 килограммов обладает радиусом поражения почти в 500 метров. Бомба может разрушать бункеры на глубине до 20 метров и пробивать до трех метров железобетона.

Автор указал, что новый боеприпас смогут нести истребители Су-30 и Су-35, а также истребители-бомбардировщики Су-34.

В октябре полковник в отставке Виктор Баранец писал, что командование Вооруженных сил Украины под Соледаром уничтожено бомбой ФАБ-1500 с УМПК, которую применили с истребителя-бомбардировщика Су-34.

В сентябре стало известно, что ФАБ-1500 М54 с УМПК впервые применили с российского Су-34. Пуск признали успешным.