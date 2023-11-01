Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:11, 1 ноября 2023Наука и техника

В США назвали российские бомбы угрозой для ПВО Киева

Newsweek: российские бомбы ФАБ-1500 с УМПК станут угрозой для ПВО Киева

Фото: РИА Новости

Российские авиабомбы ФАБ-1500 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) станут угрозой для систем противовоздушной обороны (ПВО) Киева. Особенности боеприпаса назвали в публикации американского издания Newsweek.

В материале отметили, что российские войска развернули в зоне проведения специальной военной операции (СВО) новые управляемые планирующие бомбы, которые «могут усилить давление на украинскую противовоздушную оборону».

Как пишет издание, боеприпас весом 1550 килограммов обладает радиусом поражения почти в 500 метров. Бомба может разрушать бункеры на глубине до 20 метров и пробивать до трех метров железобетона.

Материалы по теме:
Закаленные в боях. Как в России создают лучшие в мире вертолеты
Закаленные в боях.Как в России создают лучшие в мире вертолеты
26 сентября 2023
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023

Автор указал, что новый боеприпас смогут нести истребители Су-30 и Су-35, а также истребители-бомбардировщики Су-34.

В октябре полковник в отставке Виктор Баранец писал, что командование Вооруженных сил Украины под Соледаром уничтожено бомбой ФАБ-1500 с УМПК, которую применили с истребителя-бомбардировщика Су-34.

В сентябре стало известно, что ФАБ-1500 М54 с УМПК впервые применили с российского Су-34. Пуск признали успешным.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Российская армия отразила массированную ракетную атаку ВСУ на Крым

      Бывший премьер Украины обвинил Киев в отказе от защиты переехавших украинцев

      Стилистка перечислила россиянкам самую модную верхнюю одежду на зиму

      YouTube запретил просмотр видео с блокировщиками рекламы

      Русскоговорящий турист попросил гранату в ресторане Европы и напугал посетителей

      Запертого в машине уже четвертый день кота обнаружили в центре Москвы

      Центробанк обеспокоился разницей цен на первичное и вторичное жилье

      В США назвали российские бомбы угрозой для ПВО Киева

      Цены на газ в Европе резко снизились

      В Госдуме проголосовали за лишение мандатов депутатов Власова и Белоусова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости