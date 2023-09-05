Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:46, 5 сентября 2023Наука и техника

В России рассказали о применении на Украине полуторатонной управляемой бомбы

Mash: ВКС России впервые применили полуторатонную бомбу ФАБ-1500 М54 с УМПК

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России впервые применил бомбу ФАБ-1500 М54 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на военного летчика и автора канала Fighterbomber.

«Российский Су-34 впервые применил бомбу УМПК ФАБ-1500 в ходе СВО. Накануне СМИ сообщали, что это был "Кинжал", но, по нашей информации, это была именно ФАБ-1500. Ее пуск признан успешным, экипаж самолета представлен к награде», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023

Отмечается, что боеприпас собирали с нуля, поскольку превращающие свободнопадающие бомбы в управляемые УМПК, которые применяли на изделиях меньшего калибра, не подходили к ФАБ-1500 М54. Поэтому конструкторам пришлось создавать новое оборудование, которое позволило увеличить дальность сброса бомбы.

Автор канала Fighterbomber отметил, что круговое вероятное отклонение бомбы составляет 5 метров, а площадь поражения превышает 2 квадратных километра. По его словам, Су-34 уже может нести две ФАБ-1500 М54 с УМПК, а в будущем самолет можно будет вооружить тремя боеприпасами. Он также добавил, что с недавних пор бомбы с УМПК могут применять Су-34 первых серий.

В июле издание The Drive писало, что потребность ВКС России в снарядах с УМПК будет расти. Эти бомбы позволяют самолетам наносить удары с воздуха, не заходя в зону действия украинской противовоздушной обороны.

Что думаешь? Оцени!
    Даниил Иринин
    Обсудить
    Последние новости

    Украина перешла в наступление под Угледаром. Какими силами ВСУ пытаются прорвать российскую оборону?

    Microsoft предупредила об окончании поддержки Windows 11 21H2

    Россиян научили распоряжаться деньгами

    Два крупнейших платежных сервиса Узбекистана приостановили переводы за рубеж

    Вуди Аллен назвал культуру отмены глупой

    Охлобыстин сообщил о состоянии Ефремова в тюрьме

    В «Арисе» раскрыли условия нового контракта с Кокориным

    Пользователи Reddit рассказали об изменивших их жизнь незначительных решениях

    Известная порноактриса раскрыла свой заработок

    Россиянам назвали модную офисную одежду на осень

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости