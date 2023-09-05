В России рассказали о применении на Украине полуторатонной управляемой бомбы

Mash: ВКС России впервые применили полуторатонную бомбу ФАБ-1500 М54 с УМПК

Истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России впервые применил бомбу ФАБ-1500 М54 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на военного летчика и автора канала Fighterbomber.

«Российский Су-34 впервые применил бомбу УМПК ФАБ-1500 в ходе СВО. Накануне СМИ сообщали, что это был "Кинжал", но, по нашей информации, это была именно ФАБ-1500. Ее пуск признан успешным, экипаж самолета представлен к награде», — говорится в сообщении.

Отмечается, что боеприпас собирали с нуля, поскольку превращающие свободнопадающие бомбы в управляемые УМПК, которые применяли на изделиях меньшего калибра, не подходили к ФАБ-1500 М54. Поэтому конструкторам пришлось создавать новое оборудование, которое позволило увеличить дальность сброса бомбы.

Автор канала Fighterbomber отметил, что круговое вероятное отклонение бомбы составляет 5 метров, а площадь поражения превышает 2 квадратных километра. По его словам, Су-34 уже может нести две ФАБ-1500 М54 с УМПК, а в будущем самолет можно будет вооружить тремя боеприпасами. Он также добавил, что с недавних пор бомбы с УМПК могут применять Су-34 первых серий.

В июле издание The Drive писало, что потребность ВКС России в снарядах с УМПК будет расти. Эти бомбы позволяют самолетам наносить удары с воздуха, не заходя в зону действия украинской противовоздушной обороны.