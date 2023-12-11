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20:36, 11 декабря 2023Наука и техника

В Минобороны рассказали о применении умных бомб

МО РФ: применение бомб с УМПК позволяет наносить удары за пределами зоны ПВО

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Применение умных авибомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) позволяет самолетам наносить удары, находясь за пределами зоны противовоздушной обороны (ПВО) противника. Об этом рассказали в Минобороны России (МО РФ), передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что в ходе боевого вылета в зоне проведения специальной военной операции экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 получил данные с координатами скопления личного состава противника на линии боевого соприкосновения на краснолиманском направлении.

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«Экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника», — говорится в сообщении.

Ранее в декабре Telegram-канал Fighterbomber опубликовал видео, демонстрирующее одновременный сброс четырех бомб ФАБ-500М62 с УМПК с самолета Су-34.

В июле издание The Drive писало, что потребность Воздушно-космических сил России в бомбах с УМПК, превращающем неуправляемые боеприпасы в управляемые, будет расти. Бомбы с УМПК позволяют обойтись без использования более дорогостоящих вооружений для поражения целей.

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      Даниил Иринин
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