Одновременный сброс четырех умных бомб показали на видео

Канал Fighterbomber показал одновременный сброс четырех умных бомб с Су-34

Одновременный сброс четырех авиабомб ФАБ-500М62 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) с истребителя-бомбардировщика Су-34 показали на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Fighterbomber.

На записи, которая ведется из кабины самолета, видны четыре умные бомбы, которые поочередно раскрывают крылья.

«По просьбам подписчиков. 4хУМПК ФАБ-500М62 в залпе. Дабы предвосхитить ваши вопросы, сразу отвечу. Да, после доработки можно будет и шесть возить», — отметили в публикации. Канал отмечал, что ранее Су-34 могли нести по две ФАБ-500М62 с УМПК.

В ноябре стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация передала Воздушно-космическим силам России очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. В ОАК приступили к выполнению гособоронзаказа на следующий год.

В том же месяце издание Newsweek писало, что российские авиабомбы ФАБ-1500 с УМПК станут угрозой для систем противовоздушной обороны Киева. Боеприпас обладает радиусом поражения почти в 500 метров.