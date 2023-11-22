ОАК передала ВКС России очередную партию Су-34

ОАК сообщила о передаче ВС РФ новой партии истребителей-бомбардировщиков Су-34

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Воздушно-космическим силам (ВКС) России очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Об этом со ссылкой на госкорпорацию «Ростех» сообщает ТАСС.

«Очередная партия новых фронтовых бомбардировщиков Су-34 передана Минобороны России в рамках исполнения государственного оборонного заказа», — заявили в госкорпорации.

Гендиректор ОАК Юрий Слюсарь добавил, что корпорация приступила к выполнению гособоронзаказа на следующий год.

В октябре ОАК передала ВКС вторую в 2023 году партию самолетов Су-34.