ВКС России передали партию новых Су-34

ОАК передала ВКС вторую в 2023 году партию истребителей Су-34 с завода Чкалова

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала в Воздушно-космические силы (ВКС) России партию новых истребителей Су-34. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе «Ростеха» заявили, что ОАК направила войскам уже вторую в этом году партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. В отчете отмечается, что боевые машины были произведены на Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова Объединенной авиастроительной корпорации.

«Наши авиастроители с успехом выполняют важнейшую задачу по обеспечению Минобороны России новыми высокоэффективными авиационными комплексами», — подчеркнул первый заместитель гендиректора корпорации Владимир Артяков. По его словам, Су-34 зарекомендовал себя в войсках, а поставки этих самолетов выполняются своевременно и в полном объеме. Гендиректор ОАК Юрий Слюсарь также отметил, что ведется работа для обеспечения поставок в 2024 году.

В конце сентября стало известно, что «Ростех» передал очередную партию новых боевых машин пехоты БМП-3 и технику после ремонта в войска. Каждая машина оснащена бронеэкранами и противокумулятивными решетками.