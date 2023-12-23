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04:42, 23 декабря 2023Наука и техника

Названо превосходящее «Искандер» по разрушительной мощности оружие

Кнутов: бомбы ФАБ-1500 превосходят ракеты «Искандер» по разрушительной мощности

Фото: Константин Морозов / РИА Новости

Российские авиабомбы ФАБ-1500, которые оснащают универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), превосходят оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» по разрушительной мощности. Особенности оружия назвал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с News.ru.

«Бомбы с УМПК действительно стали очень грозной силой ВС РФ. Например, по своей разрушительной мощности ФАБ-1500 даже превосходит знаменитые "Искандеры". И при этом от нас не требуется каких-то больших вложений в разработку. Себестоимость такого оружия получается относительно невысокой», — сказал эксперт.

По его словам, для модернизации уже существующих бомб их оснащают модулями планирования, рулями и системой навигации.

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Ранее появилось видео, демонстрирующее одновременный сброс четырех авиабомб ФАБ-500М62 с УМПК с истребителя-бомбардировщика Су-34.

В ноябре издание Newsweek писало, что бомбы ФАБ-1500 с УМПК станут угрозой для систем противовоздушной обороны (ПВО) Киева. Боеприпас обладает радиусом поражения почти в 500 метров.

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