ТАСС: ВСУ массово применяют запрещенные фосфорные боеприпасы в боях на Запорожье

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали массово применять фосфорные снаряды в боях на запорожском направлении. Об использовании украинскими военными запрещенных снарядов в Запорожье сообщает ТАСС со ссылкой на командира роты снайперов Вооруженных сил России с позывным Али.

«ВСУ на запорожском направлении начали массово применять запрещенные боеприпасы с фосфором», — рассказал он.

Фосфорные снаряды — тип боеприпасов, применение которых запрещено Женевской конвенцией там, где жертвами могут стать мирные жители. Эти боеприпасы вызывают тяжелые ожоги и острое отравление, а также поражение костей, костного мозга и омертвение тканей. Белый фосфор является ядовитым — смертельная доза для человека составляет 0,05-0,15 грамма.

Ранее стало известно, что бойцы Российской армии уничтожили один из восьми самоходных минометов M120K Rak, переданных Польшей в распоряжение ВСУ. Повреждения на технике указывают на то, что произошел взрыв боеприпасов, размещенных в корпусе и башне автомобиля.