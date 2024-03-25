Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:19, 25 марта 2024Бывший СССР

Российский военный рассказал об использовании ВСУ запрещенных снарядов

ТАСС: ВСУ массово применяют запрещенные фосфорные боеприпасы в боях на Запорожье

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали массово применять фосфорные снаряды в боях на запорожском направлении. Об использовании украинскими военными запрещенных снарядов в Запорожье сообщает ТАСС со ссылкой на командира роты снайперов Вооруженных сил России с позывным Али.

«ВСУ на запорожском направлении начали массово применять запрещенные боеприпасы с фосфором», — рассказал он.

Фосфорные снаряды — тип боеприпасов, применение которых запрещено Женевской конвенцией там, где жертвами могут стать мирные жители. Эти боеприпасы вызывают тяжелые ожоги и острое отравление, а также поражение костей, костного мозга и омертвение тканей. Белый фосфор является ядовитым — смертельная доза для человека составляет 0,05-0,15 грамма.

Ранее стало известно, что бойцы Российской армии уничтожили один из восьми самоходных минометов M120K Rak, переданных Польшей в распоряжение ВСУ. Повреждения на технике указывают на то, что произошел взрыв боеприпасов, размещенных в корпусе и башне автомобиля.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      «Нам все еще нужны люди». В Финляндии жалуются на отток жителей на границе с Россией. Как ухудшается ситуация?

      Венгрия заявила о несогласии с западными санкциями против атомной энергии России

      СКР установит организаторов теракта в «Крокус Сити Холле»

      МИД осудил теракт ИГ в Афганистане

      В Кремле указали на отсутствие международных усилий по борьбе с терроризмом

      Стало известно имя сбившего ребенка у «Крокус Сити Холла» на Renault террориста

      По России прокатилась волна звонков о минировании после теракта в «Крокусе»

      В ЕС допустили возобновление сотрудничества с Россией в борьбе с терроризмом

      Психолог предупредила о возможных последствиях теракта в «Крокусе» для психики

      Моргенштерн, SHAMAN и Крид: звезды бросились помогать пострадавшим от теракта в «Крокусе». Как их объединила трагедия?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше