На Украине уничтожен польский миномет Rak

Стало известно об уничтожении одного из польских минометов M120K Rak на Украине

Один из восьми самоходных минометов M120K Rak, переданных Польшей в распоряжение Вооруженных сил Украины (ВСУ), был уничтожен на территории Украины. Об этом сообщает интернет-портал «defence24.pl».

«Минометная система, переданная Польшей, является безвозвратной потерей. Повреждения указывают на то, что произошел взрыв боеприпасов, размещенных в корпусе и башне автомобиля», — указано в сообщении портала.

Часть башни в результате взрыва находящихся там гранат была вырвана, а сила взрыва пробила корпус машины, вызвав пожар и уничтожение других элементов.

Информации о том, каким образом был уничтожен Rak, нет. Портал отметил, что нельзя исключать вариант, что самоходный миномет взорвал его же экипаж, чтобы машина не попала в руки российских военнослужащих.

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