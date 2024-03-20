Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:29, 20 марта 2024Мир

Украина получит от Испании 20 танков Leopard

Infodefensa: Испания отправит Украине 20 танков Leopard

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Испания планирует передать Украине двадцать танков Leopard 2A4, сообщает портал Infodefensa.

Отмечается, что новые поставки танков одобрил межминистерский совет по торговле и контролю оборонных материалов и технологий двойного назначения. Издание напоминает, что до этого Киеву отправили 10 боевых машин.

Кроме того, как указали авторы публикации, в период с марта 2022 года по февраль текущего года Украине были переданы, в частности, приборы ночного видения, одежда, гранатометы и беспилотные летательные аппараты. Общая сумма помощи составила 190 миллионов евро, говорится в материале.

Ранее посол Украины в ФРГ Алексей Макеев призвал отправить Киеву все производимое в Европе оружие. По его словам, поставки военной помощи украинской армии должны быть в приоритете.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Один из главных покупателей российской нефти может отказаться от нее. Что стало причиной?

      Карпин одной фразой оценил уровень сборной России по футболу

      Президент Бразилии поздравил Путина с переизбранием

      Еще один источник сообщил об ударе по базе наемников в Харькове

      Фермеры в Польше перекрыли дороги по всей стране

      Тина Кунаки опубликовала новые фото в купальнике

      Стало известно о задержке с назначением Залужного послом в Лондоне

      На Украине возмутились требованием США воевать за кредитные деньги

      Названы самые счастливые и несчастные страны на постсоветском пространстве

      Две страны Европы впервые начнут выдавать россиянам шенгенские визы. Что об этом нужно знать туристам?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше