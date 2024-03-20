Украина получит от Испании 20 танков Leopard

Infodefensa: Испания отправит Украине 20 танков Leopard

Испания планирует передать Украине двадцать танков Leopard 2A4, сообщает портал Infodefensa.

Отмечается, что новые поставки танков одобрил межминистерский совет по торговле и контролю оборонных материалов и технологий двойного назначения. Издание напоминает, что до этого Киеву отправили 10 боевых машин.

Кроме того, как указали авторы публикации, в период с марта 2022 года по февраль текущего года Украине были переданы, в частности, приборы ночного видения, одежда, гранатометы и беспилотные летательные аппараты. Общая сумма помощи составила 190 миллионов евро, говорится в материале.

Ранее посол Украины в ФРГ Алексей Макеев призвал отправить Киеву все производимое в Европе оружие. По его словам, поставки военной помощи украинской армии должны быть в приоритете.