В Киеве призвали передать Украине все производимое в Европе оружие

Посол Украины Макеев: все производимое в Европе оружие нужно направить Киеву

Киеву нужно передать все производимое в Европе оружие. К этому призвал посол Украины в ФРГ Алексей Макеев в интервью Phoenix, передает РИА Новости.

«Поставки Украине должны быть в приоритете, чтобы все, что производится в Европе, в первую очередь предоставлялось Вооруженным силам Украины», — сказал он.

Дипломат также обрадовался тому, что военная промышленность Германии быстро среагировала на вооруженный конфликт на украинской территории, нарастив производственные мощности.

Ранее депутат Верховной рады Александр Мережко сообщил, что Киев предпочел бы оружие отправке западных войск на Украину. При этом он похвалили заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который допустил отправку сухопутных войск на Украину.