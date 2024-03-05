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16:05, 5 марта 2024Бывший СССР

На Украине предпочли получить оружие вместо помощи западных войск

Newsweek: Киев предпочел бы оружие отправке западных войск на Украину

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Киев предпочел бы оружие отправке западных войск на Украину. Об этом заявил глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной рады Александр Мережко, передает издание Newsweek.

«Нашим союзникам лучше отправить достаточно оружия вместо отправки войск», — заявил Мережко.

Он также отреагировал на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который допустил отправку сухопутных войск на Украину. Глава комитета назвал его значимым, поскольку оно обеспечивает «стратегическую двусмысленность», позволяющую оказывать психологическое воздействие на Москву.

В конце февраля Макрон заявил, что Франция может направить свои войска на Украину, однако консенсус в этом вопросе пока не достигнут.

Идею французского лидера не поддержали другие лидеры стран-членов НАТО. Позже президент призвал альянс «забыть о трусости» и активизировать свои усилия по поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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      Алевтина Запольская
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