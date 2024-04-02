В ДНР заявили, что Часов Яр теряет стратегическое значение для ВСУ. Россия взяла ближайшие дороги под огневой контроль

Кимаковский: Часов Яр потеряет стратегическое значение для ВСУ

Город Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР) теряет стратегическое значение для Вооруженных сил Украины (ВСУ) после того, как Российская армия взяла ведущие туда дороги под огневой контроль. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

С 2014 года Часов Яр был важным логистическим хабом для украинского командования.

В ДНР заявили о серьезных проблемах для ВСУ

Кимаковский сообщил, что под контролем российских войск находятся «фактически все дороги», ведущие в Часов Яр. Поэтому, по его словам, в скором времени город потеряет стратегическое значение, которое было до артемовской и часовоярской операций.

Сейчас с учетом того, что наши войска уже находятся в километре от Часова Яра, для ВСУ складываются очень серьезные проблемы, потому что это логистический хаб, включающий и склады, и укрепрайон, и обеспечение Игорь Кимаковский советник главы ДНР

ВСУ использовали Часов Яр для ротации с 2014 года

Советник Дениса Пушилина также рассказал, что с 2014 года ВСУ использовали Часов Яр для ротации: в город привозили свежие подразделения из других регионов Украины. «Погрузка частей, которые потрепали в боях, осуществлялась в Артемовске, то есть эти два железнодорожных узла были ключевыми для украинского командования», — отметил он.

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

В конце марта бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен сообщил, что в Часовом Яре находится высший персонал НАТО — это свидетельствует о стратегической важности города для Киева. При этом, по его словам, альянс опасается дальнейшего продвижения российских войск, которое ставит под угрозу всю оборону Украины второго эшелона.

Российская армия находится в сотнях метров от Часова Яра

В понедельник, 1 апреля, Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что расстояние между позициями Вооруженных сил (ВС) России и городом составляет 650 метров.

Наступая от Артемовска (Бахмута), 98-я ивановская дивизия ВДВ успешно продвигается вперед, громя силы ВСУ, занимая один за другим опорники врага и подходя к важному городу Часов Яр

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны»

Утверждалось, что российские военные заняли лесополосу, идущую от восточной окраины Лиственного леса к заказнику «Ступки-Голубовские-2».

Подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в марте сообщил, что подразделения ВСУ в результате ударов ВС России понесли большие потери в районе Часова Яра. По его словам, вместе с нехваткой техники и дефицитом боеприпасов это действует на моральный дух украинских военных, в частности, наблюдаются панические настроения в рядах войск.