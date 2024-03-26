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09:06, 26 марта 2024Бывший СССР

В ЛНР рассказали о потере обороноспособности ВСУ в районе Часова Яра

Марочко: подразделения ВСУ в Часовом Яре понесли значительные потери
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в результате ударов ВС России понесли значительные потери в районе населенного пункта Часов Яр. Об этом РИА Новости сообщил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«В ходе комбинированных ударов ВС РФ по живой силе и технике противника на донецком направлении вооруженные формирования Украины понесли значительные потери, которые повлияли на обороноспособность в районе населенного пункта Часов Яр», — рассказал Марочко.

Он добавил, что потери личного состава, нехватка техники и дефицит боеприпасов действуют на моральный дух военных ВСУ. По словам Марочко, на фоне нехватки военной техники и вооружения наблюдаются панические настроения в рядах украинских войск. Кроме того, он уточнил, что в ходе самовольного оставления позиций был оголен участок линии боевого соприкосновения порядка 300 метров юго-восточнее населенного пункта.

Ранее Андрей Марочко сообщал, что российские военные выбили подразделения ВСУ с ряда позиций близ населенного пункта Кременная в ЛНР.

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      Валентин Карант
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