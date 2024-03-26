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08:37, 26 марта 2024Бывший СССР

Российские военные выбили ВСУ с ряда позиций в ЛНР

Марочко: российские военные выбили ВСУ с ряда позиций близ Кременной

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные выбили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с ряда позиций близ населенного пункта Кременная в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, слова военного передает РИА Новости.

«В ходе активных боевых действий нашим подразделениям удалось выбить украинских боевиков с укрепленных позиций на западе от Кременной», — сообщил Морочко.

По его заявлению, в районе населенного пункта Терны и Серебрянского лесничества подразделениям ВС России удалось вклиниться в оборонительные линии ВСУ на более чем 500 метров.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором запечатлено уничтожение укрытий солдат Вооруженных сил Украины. По его словам, видео сняли на запорожском направлении в районе села Работино.

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      Валентин Карант
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