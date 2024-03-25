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20:40, 25 марта 2024Россия

Кадыров показал кадры уничтожения укрытий ВСУ на запорожском направлении

Кадыров опубликовал кадры уничтожения укреплений ВСУ с помощью FPV-дронов

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором запечатлено уничтожение укрытий солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующий ролик он разместил в своем Telegram-канале.

По его словам, видео сняли на запорожском направлении в районе села Работино, где боевые действия ведут бойцы батальона «Юг-Ахмат».

«В ходе аэроразведки нашими БПЛА в районе села Работино обнаружены укрепления укронатовских нацистов. При помощи FPV-дронов земляные укрытия на позициях врага уничтожены вместе с живой силой», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как в земляные укрепления противника залетает беспилотный летательный аппарат. Затем почти сразу следует взрыв.

Ранее Кадыров показал на видео отражение попытки бойцов ВСУ прорвать границу на харьковском направлении в Белгородской области. На кадрах видно появление тяжелой бронетехники, а также продвигающихся в населенном пункте военнослужащих.

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      Никита Абрамов
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