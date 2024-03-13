Глава Чечни Кадыров показал на видео отражение попытки ВСУ прорвать границу

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале показал на видео отражение попытки бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать границу на харьковском направлении в Белгородской области.

На кадрах видно появление тяжелой бронетехники, а также продвигающихся в населенном пункте военнослужащих.

«Здесь также вы можете видеть уничтожение танка, которому не посчастливилось напороться на мину своих же. Бойцам оставалось лишь закончить начатое сбросами с дронов», — уточнил Кадыров.

В ночь на 12 марта на территорию региона сразу по трем направлениям — в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшина — попыталась прорваться диверсионно-разведывательная группа. Российские войска отразили атаку.