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21:22, 13 марта 2024Россия

Кадыров показал на видео отражение попытки ВСУ прорвать границу

Глава Чечни Кадыров показал на видео отражение попытки ВСУ прорвать границу

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале показал на видео отражение попытки бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать границу на харьковском направлении в Белгородской области.

На кадрах видно появление тяжелой бронетехники, а также продвигающихся в населенном пункте военнослужащих.

«Здесь также вы можете видеть уничтожение танка, которому не посчастливилось напороться на мину своих же. Бойцам оставалось лишь закончить начатое сбросами с дронов», — уточнил Кадыров.

В ночь на 12 марта на территорию региона сразу по трем направлениям — в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшина — попыталась прорваться диверсионно-разведывательная группа. Российские войска отразили атаку.

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      Марина Совина
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