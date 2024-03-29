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21:09, 29 марта 2024Мир

Украину предупредили о потере контроля еще над одним городом в ДНР

Экс-сотрудник Пентагона Брайен: Украина может потерять контроль над Часовым Яром
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Украина в скором времени может потерять Часов Яр Донецкой народной республики (ДНР) из-за продвижения российских войск, предупредил бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен в статье для Asia Times.

Он отметил, что такого мнения придерживаются многие аналитики, несмотря на то, что город обороняют. По его словам, если Часов Яр перейдет под контроль России, НАТО будет вынуждено разработать альтернативный план действий, который может предполагать вступление в переговоры с Москвой.

Как утверждает эксперт, сейчас в городе находится высший персонал альянса, что свидетельствует о его стратегической важности для Киева. НАТО опасается дальнейшего продвижения российских сил, которое поставит под угрозу всю оборону Украины второго эшелона, считает Брайен.

Авдеевка под Донецком перешла под контроль ВС РФ 17 февраля. Спустя два дня Российская армия заняла более выгодные рубежи в районе города. Тогда же Минобороны России сообщило об установлении контроля над авдеевским коксохимическим заводом.

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      Марина Совина
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