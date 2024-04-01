Стало известно о приближении Российской армии к Часову Яру

RusVesna: российским военным осталось 650 метров до Часова Яра

Российские военные приближаются к Часову Яру, расстояние между позициями Вооруженных сил (ВС) России и городом составляет 650 метров. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Наступая от Артемовска (Бахмута) 98-я ивановская дивизия ВДВ успешно продвигается вперед, громя силы ВСУ, занимая один за другим опорники врага и подходя к важному городу Часов Яр», — говорится в сообщении.

Уточняется, что российские военные заняли лесополосу, идущую от восточной окраины Лиственного леса к заказнику «Ступки-Голубовские-2».

Ранее командир батальона беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Юрий Федоренко заявил, что Россия готовит дополнительные резервы, которые могут быть использованы либо для открытия еще одного участка фронта, либо для усиления давления на текущую боевую линию.